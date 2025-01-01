В Перми сгорел автобус в районе Цирка Всех пассажиров эвакуировали из салона Поделиться Твитнуть

Скришшот видео ТГ-канала "ЧП ДТП Пермь"

Во второй половине дня в краевой столице вспыхнул пассажирский автобус. Происшествие случилось на ул. Уральской около Цирка. Очевидцы инцидента рассказали горящем автобусе и сильном хлопке.

По данным пользователей соцсетей, транспортное средство сгорело «буквально за несколько минут». На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры горящего автобуса и чёрные клубы дыма. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Люди, находившиеся в салоне автобуса, эвакуировались. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Напомним, проблемы с пассажирскими автобусами в Перми происходят регулярно. Причём ломаются новые автобусы. Один из последних случаев произошёл 3 июня, когда во время движения на линии задымился новый автобус маршрута №77. Инцидент случился в 13:16 на остановке «Балмошная» из-за перегрева тормозных колодок. Во время происшествия никто не пострадал, но автобус сняли с линии и отправили на диагностику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.