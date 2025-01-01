В мэрии Перми прокомментировали инцидент с автобусом, задымившимся во время движения Водитель высадил всех пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Пермь с огоньком

Днём 3 июня в Перми во время движения на линии задымился новый автобус маршрута №77. В соцсетях пользователи опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, как пассажиры выходят из салона.

В администрации Перми пояснили, что инцидент случился в 13:16 на остановке «Балмошная» из-за перегрева тормозных колодок. Во время происшествия никто не пострадал, но автобус сняли с линии.

Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Автобус отправлен в парк на диагностику.

Всех пассажиров пересадили в следующий автобус того же маршрута.

Напомним, конце прошлой недели мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что на маршрутах общественного транспорта начали курсировать новые автобусы. Обновлённые машины вышли на маршруты №2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80. Современные «гармошки» появились на маршрутах №27 и 53.

Новые автобусы, по словам Соснина, оборудованы кондиционерами, USB-розетками, датчиками пассажиропотока и усовершенствованной системой климат-контроля. О том, исправны ли в новых автобусах тормозные колодки, мэр не уточнил.

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