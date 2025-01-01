Более 3,4 тысячи ветеранов Прикамья получат персональные поздравления президента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечаются в России 3 сентября как День воинской славы, почтальоны доставят ветеранам персональные поздравления президента Владимира Путина. В Прикамье они вручат более 3430 писем лично в руки почётным адресатам по всему региону. Об этом сообщает «Почта России».

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подписанным президентом России.

Отмечается, что сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении, — письмо будет храниться в ближайшем отделении до 8 сентября. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

