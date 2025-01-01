Квартира в элитном ЖК Перми поднялась на второе место в рейтинге самых больших в ПФО Её площадь превышает 290 квадратных метров Поделиться Твитнуть

ЖК МФК «Москва». Фото с сайта застройщика

Аналитики «Циан» изучили рынок просторных квартир в новостройках Приволжья и выявили, что к концу августа в регионе осталось всего восемь предложений площадью от 200 кв. м (в конце июля их было 11). В первой десятке по три объекта находятся в Нижнем Новгороде и Казани, а также по одному в Перми, Пензе, Ижевске и Уфе. Самарская область, несмотря на то что крупногабаритное жилье составляет 4,5% от общего объёма (второй показатель по ПФО), не представлена в списке вовсе.

Лидирует квартира в нижегородском жилом комплексе «КМ Ривер Парк» площадью 311,10 кв. м. Её стоимость — 39 млн руб., что примерно в 1,5 раза ниже средней цены за квадратный метр в городе (125,4 тыс. руб.).

На втором месте — пятикомнатная квартира площадью 290,1 кв. м с двумя террасами в пермском ЖК «Москва» (ул. Пермская, 33), сданном в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Её цена составляет 85 млн руб., что примерно в тысячу раз превышает среднюю зарплату в Перми. Данная цена установлена с конца прошлого года.

Замыкает тройку лидеров квартира в пензенском ЖК «Акварель» площадью 241,59 кв. м. Её стоимость составляет 20,02 млн руб.

Следует отметить, что лидер рейтинга за месяц сменился. Квартира площадью 450,10 кв. м в казанском ЖК «Резиденция Топаз», которая возглавляла список в июле и продавалась за 198 млн руб., более не входит в выборку «Циан». В связи с этим квартиры в Нижнем Новгороде, Перми и Пензе поднялись на одну позицию в списке самых больших в ПФО.

Квартиры площадью от 100 кв. м доступны во всех регионах Приволжского федерального округа: около 1,7 тыс. объектов (без апартаментов) в 164 новостройках. Однако доля таких квартир значительно варьируется. Лидерами по-прежнему остаются Татарстан (43 адреса, почти 400 квартир) и Нижегородская область (30 адресов, более 300 квартир), а аутсайдерами — Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Ульяновская, Кировская, Оренбургская и Саратовская области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.