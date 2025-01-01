Площадь самой большой квартиры в Перми превышает 290 квадратных метров Она вошла в топ-3 крупноформатных предложений в новостройках ПФО Поделиться Твитнуть

ЖК МФК «Москва». Фото с сайта застройщика

Эксперты «Циан» проанализировали предложение просторных квартир в новостройках Приволжского федерального округа и установили, что в регионе насчитывается всего 11 объектов площадью от 200 кв. м. Среди них по три квартиры расположены в Казани и Нижнем Новгороде, а также по одной в Перми, Пензе, Энгельсе, Ижевске и Уфе.

Самая большая квартира, площадью 450,10 кв. м, находится в казанском ЖК «Резиденция Топаз». Дом был сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года, и апартаменты предлагаются к покупке за 198 млн руб.

Второе место занимает квартира в нижегородском ЖК «КМ Ривер Парк» с площадью 311,10 кв. м. Её стоимость составляет 39 млн руб., что примерно в полтора раза ниже средней цены за квадратный метр на рынке недвижимости города — 125,4 тыс. руб.

На третьей строчке расположилась пятикомнатная квартира площадью 290,1 кв. м с двумя террасами в пермском ЖК МФК «Москва» (ул. Пермская,33). Объект был введен в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Текущая цена — 85 млн руб. — действует с конца предыдущего года.

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