Дом сказок и ремёсел в Перми должен открыться 27 сентября Прорабатывается вопрос ограничения движения на улице Пермской

Алексей Баталин

В Министерстве культуры Пермского края рассказали «Новому компаньону» подробности проекта «Дом сказок и ремёсел».

Как уже сообщалось, новое креативное пространство по ул. Пермской, 61 открывается под кураторством Пермского дома народного творчества «Губерния». «Дом сказок и ремёсел» создаётся для развития культуры, поддержки ремесла, дизайна и художественных промыслов Пермского края.

Цель проекта — создание креативной ремесленной экосистемы, партнёрства народных мастеров и жителей города.

В «Доме сказок и ремесел» будут функционировать акселератор для ремесленников и мастеров Пермского края, шоурум бренда «Пермская диковина» для презентации изделий местных мастеров и пространства для мастер-классов, мероприятий и лекций, знакомящих с промыслами и традициями региона.

«Дом сказок и ремёсел» расположится в пермском особняке постройки конца XIX — начала XX века, ремонт которого проводится с сохранением его исторической ценности.

Партнёрами проекта станут Российское географическое общество, Пермский краеведческий музей и Пермская художественная галерея, а также ремесленники, народные мастера и представители локального бизнеса.

В образовательной программе планируется участие Андрея Боровского — искусствоведа, этнокультуролога, исследователя традиционного костюма; Александра Черных — профессора УрО РАН, доктора исторических наук, исследователя культуры народов Урала; Александры Федоровой — искусствоведа, основателя проекта «Новый русский// Культурный код».

В настоящее время решается вопрос финансирования деятельности «Дома сказок и ремесел» из бюджета Пермского края.

Как писал «Новый компаньон», возникновение новой институции связано с участком ул. Пермской, которой может быть возвращён статус пешеходной зоны.

Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, этот вопрос ещё обсуждается, однако превалирует мнение, что полностью закрывать движение транспорта по улице не стоит, возможно введение одностороннего движения — в направлении от Комсомольского проспекта в сторону ул. 25 Октября — с приоритетом для пешеходов: так называемое «успокоенное движение».

При этом речь идёт не только о квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», где расположен «Дом сказок и ремёсел», но и о следующем участке в два квартала — до ул. 25 Октября. Этот участок, как напомнили в минтрансе, имеет особую историческую ценность.

Организация такого режима движения будет возможна после капитального ремонта участка улицы. До ремонта на этом участке ул. Пермской в выходные дни возможно проведение культурно-массовых мероприятий с временным прекращением автомобильного движения, как это уже неоднократно делалось в дни фестивалей «Музыкальный квартал» и «Дикоросы».

Как сообщила директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, открытие «Дома сказок и ремёсел» планируется на 27 сентября.

