Из-за возгорания электросамоката в Перми эвакуировали «Ашан» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в воскресенье, 30 августа, прошла пожарная эвакуация ТЦ «Ашан». Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали ситуацию. В ведомстве подтвердили факт эвакуации посетителей торгового центра. Всего из помещений на улицу было выведено около 100 человек. Пострадавших нет.

Причиной ЧП стал загоревшийся электросамокат. Транспортное средство было потушено ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 28 августа пермяки были обеспокоены сигналами тревоги в центре Перми и в м/р Закамск. В пресс-службе краевого МЧС пояснили тогда, что тревога носила учебный характер. Сирены включались в пермских школах в преддверии Дня знаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.