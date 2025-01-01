Утренние сирены в Перми оказались проверкой пожарной сигнализации в школах Она проводилась перед Днём знаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром четверга, 28 августа, в городских telegram-каналах появилась информация о сиренах. Сообщалось, что пермяки слышали сигналы тревоги как в центре Перми, так и в Закамске. В пресс-службе краевого МЧС пояснили, что тревога носила учебный характер.

В ведомстве подчеркнули, что сирены включались в пермских школах по распоряжению министерства образования и науки Пермского края в преддверии Дня знаний.





«В образовательных учреждениях проводились включения систем автоматической пожарной сигнализации», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.





Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России рассказывали, как отличить учебную сирену от настоящей . Как пояснили в ведомстве, проверка систем оповещения населения проводится два раза в году, а жителей заранее уведомляют о том, что в определённую дату и часы в городе будет звучать сирена с голосовым сообщением.





В случае настоящей сирены жители услышат о том, каков именно характер угрозы и что нужно делать.

