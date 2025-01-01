Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае 1 сентября В ряде территорий пройдут дожди Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября на территории Прикамья края будет преобладать влияние гребня антициклона, ядро которого располагается над акваторией Карского моря.

В ночные часы на юге региона ожидаются небольшие осадки. Днем фронт сместится в западном направлении, вызывая кратковременные дожди. К вечеру он достигнет и Перми, однако значительных осадков в городе не предвидится.

Температура воздуха ночью по краю составит от +5 до +10 градусов, днём — от +14 до +19 градусов. В самой Перми ночью ожидается около +8, утром — +12, днём — +18, а вечером — +15 градусов.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока, ночью его скорость составит 4-9 м/сек, а днём — до 6-11 м.

Ранее региональное управление МЧС выпустило предупреждение о вероятности образования тумана в отдельных районах Пермского края в ночь на 1 сентября.

