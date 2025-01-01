Доступ к сервису сына экс-губернатора Прикамья приостановлен в Москве Wheely был создан в 2010 году Антоном Чиркуновым Поделиться Твитнуть

фото: Wheely

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда, Мещанский районный суд Москвы временно заблокировал доступ к сервису Wheely, специализирующемуся на вызове автомобилей премиум-класса с личным водителем. Ограничения введены из-за несоблюдения требований антитеррористической безопасности.

В тексте судебного определения говорится, что ходатайство прокурора было удовлетворено Мещанским районным судом в 2025 году. Были приняты предварительные меры защиты, включая ограничение доступа к информации, размещенной на веб-сайте в мобильном приложении, доступном в АррStore. Указано, что основанием для таких мер стали нарушения в сфере противодействия террористической деятельности.

Подчёркивается, что службы заказа такси и перевозчики обязаны ежедневно передавать данные о водителях в режиме реального времени в систему ГИС ЕРНИС. Эти меры направлены на усиление антитеррористической защиты и обеспечение безопасности пассажиров, поскольку водители, осуществляющие перевозки, должны соответствовать строгим требованиям безопасности.

Wheely был создан в 2010 году Антоном Чиркуновым (сыном экс-губернатора региона Олега Чиркунова). В России сервис работает в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. Кроме этого, Wheely доступен в Лондоне, Париже и Дубае (только по приглашению).

Главными отличиями Wheely от обычных служб такси является строгая аккредитация водителей, их строгий дресс-код, парк автомобилей премиум-класса. В частности, в Перми были доступны автомобили Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5 серии.

Как писал «Новый компаньон», до июля 2022 года сервис также работал в Перми и Екатеринбурге. Уходя из уральских городов, в Wheely пояснили, что компания решила изменить стратегию, сосредоточив ресурсы в мировых столицах.

