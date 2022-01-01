Елена Синица Сервис для вызова частных автомобилей Wheely уходит из Перми Он будет недоступен с 17 июля Поделиться Твитнуть

Сервис для вызова частных автомобилей Wheely уходит из Перми и Екатеринбурга. Об этом компания сообщила в письме клиентам сервиса.

В Wheely пояснили, что компания решила изменить стратегию, сосредоточив ресурсы в мировых столицах. Сервис не будет доступен в Перми и Екатеринбурге с 17 июля.





Wheely был создан в 2010 году Антоном Чиркуновым (сыном экс-губернатора региона Олега Чиркунова). В России сервис работает в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. Кроме этого, Wheely доступен в Лондоне, Париже и Дубае (только по приглашению).





Главными отличиями Wheely от обычных служб такси является строгая аккредитация водителей, их строгий дресс-код, парк автомобилей премиум-класса. В частности, в Перми были доступны автомобили Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5 серии.

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