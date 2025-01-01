В МЧС Прикамья предупредили о сложных метеоусловиях ночью 1 сентября Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, в ночные часы 1 сентября в некоторых районах Прикамья вероятно образование тумана.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается в первую очередь к автомобилистам с рекомендациями строго соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких поворотов и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при движении.

Пешеходам следует проявлять повышенную бдительность при передвижении по улицам и дорогам, особенно при пересечении проезжей части.

Для вызова экстренных служб используйте следующие номера телефонов: «01» — со стационарного аппарата, «101» или «112» — с мобильного устройства (звонок бесплатный).

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

