В лагере у Пика Победы установят табличку памяти пермской альпинистки Натальи Наговицыной

фото: тг-канал Baza

В базовом лагере у пика Победы появится мемориальная табличка в честь Натальи Наговицыной. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на руководителя компании «Ак-Сай Трэвел» Елену Калашникову.

Наталья Наговицына, получившая травму ноги и оставшаяся на высоте 7200 м, официально признана пропавшей без вести. Из-за сложных условий спасательная экспедиция к ней станет возможной только в июле 2026 года.

Представители «Ак-Сай Трэвел» сообщили, что в память о спортсменке будет установлена памятная табличка на мемориальном камне, находящемся в базовом лагере.

В базовом лагере есть мемориальный камень, где альпинисты устанавливают знаки памяти о тех, кто погиб в горах. Там же, сказала Елена Калашникова, появится и табличка в память о Наговицыной. Вопрос об установке подобной таблички на высоте, где она осталась, будет решаться её семьей и альпинистами, планирующими восхождение.

Известно, что в 2022 году Наталья совершила восхождение на соседний пик Хан-Тенгри, где годом ранее погиб её муж Сергей, и установила там мемориальную доску.

