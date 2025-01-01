В новый пермский зоопарк перевезли двух снежных барсов Животных поместили в просторный вольер Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе пермского зоопарка, два снежных барса — самка Аксу и самец Снежек — переехали в свой новый просторный вольер. Их котят Кунгура и Юнгура перевезли туда ранее. Теперь они живут по соседству с родителями.

«Барсята уже освоились и по вечерам радуют посетителей привычными акробатическими этюдами и прыжками хищников. Днём их величества предпочитают спать. Аксу осваивается уверенно, а Снежек пока осторожничает», — сообщили в зоопарке.

Снежный барс Снежек прибыл из Чехии и является опытным отцом. У Аксу непростая судьба: в 2019 году её спасли из браконьерской ловушки в горах Таджикистана и перевезли в Россию. По прибытии в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» специалисты обследовали пострадавшую и приняли решение о неотложной операции. Травмированную конечность пришлось ампутировать на семь сантиметров. С подобной травмой, даже после хирургического вмешательства, шансы на выживание в дикой природе были минимальны. Поэтому самка осталась под присмотром зоологов в парке «Роев ручей» и получила имя Аксу. Ей подобрали пару — Снежека.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2022 году, в рамках сотрудничества между Саяно-Шушенским заповедником, парком «Роев ручей» и Пермским зоопарком, ирбис Аксу была перевезена в Пермь, чтобы сформировать племенное ядро для будущего центра разведения, реабилитации и возвращения в природу этих редких животных. В прошлом году у Аксу и Снежека родились двое котят, Кунгур и Юнгур, и теперь вся семья живет в Перми.

