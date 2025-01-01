Пермский зоопарк поделился с 12 странами мира опытом увеличения популяции снежных барсов Поделиться Твитнуть

РЖД

На международной конференции, посвящённой сохранению и изучению снежных барсов, была представлена пермская программа, направленная на создание устойчивой резервной популяции как в неволе, так и в условиях, приближённых к естественным. В Казани участники обсудили комплексные вопросы, касающиеся сохранения этих редких животных.

О достижениях пермского зоопарка рассказали директор Юлия Шитова и учёный секретарь Виктор Лукаревский. Зоопарк занимается содержанием ирбисов с 1988 года, за это время родилось 14 котят. В настоящее время в российских зоопарках, в условиях, максимально приближённых к природным, содержится 14 особей, шесть из которых из пермского зоопарка.

В 2022 году, в рамках сотрудничества между Саяно-Шушенским заповедником, парком «Роев ручей» и Пермским зоопарком, самка ирбиса по кличке Аксу была перевезена в Пермь с целью создания маточного поголовья для будущего центра разведения, реабилитации и реинтродукции. В прошлом году у Аксу и Снежека родились два котёнка, Кунгур и Юнгур, и вся семья сейчас обитает в Перми.

Международная конференция «Сохранение и изучение снежного барса в мире. Объединение усилий» прошла впервые. Она собрала делегатов из всех 12 стран ареала снежного барса, включая Россию, Китай, Индию, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Непал, Бутан, Пакистан и Афганистан.

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