В Прикамье простились с участником СВО Анатолием Шихаревым Его похоронили на родине в Красновишерске

Константин Долгановский

В Красновишерске состоялось похороны участника российской спецоперации на Украине Анатолия Шихарева. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службе муниципалитета.

Анатолий Шихарев родился 10 апреля 1973 года. Проходил службу в должности стрелка-помощника гранатомётчика в составе штурмового отделения танкового полка. Военный отдал свою жизнь 28 ноября 2024 года, выполняя поставленные боевые задачи.

В администрации принесли соболезнования семье и друзьям погибшего.

Местом последнего упокоения бойца стало кладбище Красновишерска.

Напомним, ранее, 27 августа, в Красновишерске похоронили другого военнослужащего, погибшего на СВО, Алексея Антипина. Он был убит 14 сентября 2024 года недалеко от посёлка Гродовка при исполнении боевого задания.

