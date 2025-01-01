В Прикамье простились с участником СВО Алексеем Антипиным
Его похоронили с воинскими почестями в Красновишерске
В Красновишерске 27 августа проводили в последний путь военнослужащего Алексея Антипина. Он погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Красновишерского округа.
Алексей Антипин родился 20 сентября 1988 года. В спецоперации участвовал в качестве мотострелка и служил в стрелковом отделении мотострелкового взвода. Военнослужащий трагически погиб 14 сентября 2024 года недалеко от поселка Гродовка при исполнении боевого задания.
Как рассказали в местной администрации, солдата похоронили на кладбище Красновишерска со всеми воинскими почестями.
Власти округа выразили соболезнования всем родным и близким погибшего военнослужащего.
