Полностью импортозамещённый самолёт с пермскими моторами прошёл частотные испытания Закончить сертификацию МС-21-310 планируется в середине 2026 года

фото: ГК "Ростех"

На Иркутском авиационном заводе компании «Яковлев» завершились частотные испытания первого самолета МС-21 в полностью импортозамещенном виде. Об этом сообщает Деловой авиационный портал со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).

В ходе испытаний была проверена работа агрегатов комплексной системы управления и шасси при возбуждении колебаний с различными частотами. Частотные испытания являются обязательным элементом подготовки к первому вылету. Прошедший их самолёт защищён от возникновения в полёте опасных резонансных колебаний конструкции.

Закончить сертификацию импортозамещенной версии МС-21-310 планируется к концу лета 2026 года. Поставки нового среднемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера заказчику — компании «Аэрофлот» – начнутся в IV квартале 2026 года.

В импортозамещённой модификации – МС-21-310 – самолёт оснащается только двигателями пермского производства. На ранее сертифицированном самолёте МС-21-300 двигатели устанавливались импортные.

Ещё в июле «Новый компаньон» сообщал, что в рамках серийного производства уже собрано 14 отечественных самолётов МС-21 с пермскими двигателями ПД-14, ещё девять машин находились в тот момент в стадии сборки.

