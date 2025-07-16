В рамках серийного производства собрано 14 самолётов МС-21 с пермскими двигателями Ещё девять находятся на стадии строительства Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Ростех"

В рамках серийного производства на заводе ОАК (входит в «Ростех») уже собрано 14 отечественных самолётов МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает РИА Новости. Кроме того, ещё девять самолётов находятся на более ранних этапах строительства.

Как отмечает издательство, премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по развитию авиапромышленности заявил, что самолёты «Байкал» и МС-21 должны быть готовы к серийному производству в конце 2026 года.

В июне сообщалось, что первый опытный образец среднемагистрального пассажирского авиалайнера МС-21 приступил к сертификационным полётам в Жуковском. Второй — проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе. Первый полёт полностью импортозамещающего самолёта ожидается в августе 2025 года.

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