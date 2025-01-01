Алёна Бронникова Самолёт с пермскими двигателями МС-21 начал сертификационные испытания Для получения сертификата планируется совершить до 230 полётов Поделиться Твитнуть

Опытный образец среднемагистрального пассажирского авиалайнера МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 начал сертификационные испытания. Первый полёт состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском.

Как сообщается на сайте Ростеха, было протестировано радиосвязное оборудование. Самолёт находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на разных высотах.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, судно почти полностью оснащено российскими системами и агрегатами, зарубежными на нём остались только приводы, тормоза и генераторы. Планируется, что к программе в скором времени подключится полностью импортозамещающее судно, которое находится в данный момент в цехе окончательной сборки.

«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — сообщил Олег Евтушенко.

Как рассказал главный конструктор МС-21 компании «Яковлев» Виталий Нарышкин, для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 судно совершит около 220-230 испытательных полётов. Это позволит убедиться в безопасности будущих пассажиров на 100%.

В конце апреля опытный образец МС-21 совершил первый испытательный полёт. В воздухе самолёт находился 1 час 15 минут, развил скорость до 580 км/ч и поднялся на высоту 3 тыс. м.

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