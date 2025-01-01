Полностью оснащённый российскими системами лайнер МС-21 совершил первый полёт Двигатели самолёта разработали в Перми Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Ростех"

Первый испытательный полёт совершил опытный образец среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21, оборудованного системами российского производства. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации Ростех.

Во время полёта, продолжавшегося один час и пятнадцать минут, самолёт развил скорость до 580 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров.

МС-21 должен стать заменой самолетам Boeing и Airbus в воздушном пространстве России. Как отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, российский самолёт является передовым по своим характеристикам,современным и комфортабельным, с превосходной аэродинамикой и новейшими бортовыми системами. В сочетании с двигателями ПД-14 это обеспечивает снижение эксплуатационных затрат и хорошую экономическую эффективность для авиакомпаний. Всего было замено около 80 импортных систем и компонентов, чтобы избежать зависимости от санкций и зарубежных поставщиков.

Стоит отметить, что двигатель ПД-14 был создан специально для перспективного авиалайнера МС-21 (головной разработчик двигателя — АО «ОДК-Авиадвигатель»). Серийное производство данного изделия планируется наладить на предприятии АО «ОДК — Пермские моторы». Этот полёт дал старт заводским доводочным испытаниям.

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