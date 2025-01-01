Глава СКР ждёт доклад по делу пермяка, пытавшегося клюшкой для гольфа насмерть забить прохожего
Конфликт произошёл после замечания об уборке
Поделиться
Твитнуть
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после инцидента в Перми, когда местный житель переехал на машине соседа и пытался забить его насмерть клюшкой для гольфа, запросил отчёт о ходе расследования дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Доложить о ходе расследования уголовного дела и его обстоятельствах глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину.
Напомним, 17 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт. Причиной разногласий стало высказанное прохожим замечание подозреваемому из-за уборки участка возле дома.
После обмена колкостями подозреваемый сел за руль иномарки, которая принадлежит его приятелю, и наехал на потерпевшего. Затем он вышел из машины и нанес множество ударов клюшкой для гольфа по голове и телу жертвы, причинив тяжкий вред здоровью. Остановить агрессора удалось жителям близлежащего дома, услышавшим мольбы о помощи. Опасаясь задержания, злоумышленник сбежал.
Позже полиция и следователи СК установили личность подозреваемого. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть