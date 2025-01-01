Глава СКР ждёт доклад по делу пермяка, пытавшегося клюшкой для гольфа насмерть забить прохожего Конфликт произошёл после замечания об уборке Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после инцидента в Перми, когда местный житель переехал на машине соседа и пытался забить его насмерть клюшкой для гольфа, запросил отчёт о ходе расследования дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доложить о ходе расследования уголовного дела и его обстоятельствах глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину.





Напомним , 17 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт. Причиной разногласий стало высказанное прохожим замечание подозреваемому из-за уборки участка возле дома.





После обмена колкостями подозреваемый сел за руль иномарки, которая принадлежит его приятелю, и наехал на потерпевшего. Затем он вышел из машины и нанес множество ударов клюшкой для гольфа по голове и телу жертвы, причинив тяжкий вред здоровью. Остановить агрессора удалось жителям близлежащего дома, услышавшим мольбы о помощи. Опасаясь задержания, злоумышленник сбежал.





Позже полиция и следователи СК установили личность подозреваемого. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

