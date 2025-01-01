Задержан пермяк, пытавшийся забить насмерть обидчика клюшкой для гольфа Конфликт произошёл после замечания об уборке Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми задержали жителя Кировского района за покушение на убийство. В отношении него завели уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, сообщили впресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 17 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт. Причиной разногласий стало высказанное прохожим замечание подозреваемому относительно ненадлежащей уборки участка возле дома.

После обмена колкостями подозреваемый сел за рулем иномарки, которая принадлежит его приятелю, и наехал на потерпевшего. Затем он вышел из машины и нанес множество ударов клюшкой для гольфа по голове и телу жертвы, причинив тяжкий вред здоровью. Остановить агрессора удалось жителям близлежащего дома, услышавшим мольбы о помощи. Опасаясь задержания, злоумышленник сбежал.

Позже полиция и следователи СК установили личность подозреваемого. Его задержали.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. В суд направлено ходатайство о применении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями осмотрели места происшествия и изъяли вещественные доказательства, имеющие значение для дела, а также записи с камер видеонаблюдения и автомобиль. Назначен ряд экспертных исследований, проводятся допросы свидетелей.

