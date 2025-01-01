В Прикамье для медиков и педагогов из Горнозаводска определили размеры бесплатной земли Участки для личного хозяйства можно получить до 30 соток Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Педагоги и медицинские работники, проживающие в Горнозаводском округе, получили право на получение земельного участка площадью от 6 до 30 соток для ведения личного хозяйства, а для целей садоводства — от 4 до 15 соток.

Такое решение приняли депутаты думы Горнозаводского округа в ходе сегодняшнего заседания, сообщает телеграм-канал «На местах».

Стоит отметить, что ранее, в 2024 году, депутаты Горнозаводска определили минимальные и максимальные границы земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для упомянутых категорий граждан — от 4 до 25 соток.

Как ранее писал «Новый компаньон», летом этого года депутаты заксобрания региона приняли законопроект, по которому расширяются возможности получения бесплатных участков для ряда льготных категорий граждан.

В частности, наравне с военнослужащими и их семьями на бесплатное получение участков смогут претендовать те жители региона, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач в ходе СВО, получил государственные награды и признан ветераном боевых действий. Льгота распространяется и на семьи участников СВО, у которых нет регистрации по месту жительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.