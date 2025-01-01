Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в последние выходные лета Предварительный прогноз на 1 сентября обещает тёплую погоду с небольшим дождём Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние дни лета в Прикамье ожидается относительно тёплая, но пасмурная погода, в воскресенье вероятны дожди.

Так, в субботу, 30 августа, осадки вероятны только ночью и только в восточной части края, а в течение дня их выпадение маловероятно. Ветер сменится на западный, ночью его скорость составит 4-9 м/с, а днём усилится до 6-11 м/с. Температура в ночное время будет колебаться от +5 до +10°, а днем потеплеет в среднем на 3° относительно предыдущего дня, достигнув +14...+19°. В Перми осадков не ожидается, ночью столбик термометра опустится примерно до +8°, а днём поднимется до +17°.

В воскресенье, 31 августа, с европейской части России придёт атмосферный фронт, который принесёт небольшие и умеренные дожди. Только в северо-восточных районах (Чердынском, Красновишерском, Соликамском, Александровском) сохранится сухая погода. Ветер изменит направление на юго-восточное и восточное, его скорость составит 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +6...+11°, а днём — +15...+20°. В Перми прогнозируется небольшой дождь, ночью около +10°, а днём около +16°.

Предварительный прогноз на 1 сентября обещает теплую погоду с умеренным юго-западным ветром и небольшим дождём.

