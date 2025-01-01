В Прикамье похоронят погибшего на СВО Андрея Романова Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвы Андрей Романов. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении властей.

Церемония прощания с рядовым Андреем Романовым состоится 30 августа. Она начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида назначена на 11:00.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.

Как ранее писал «Новый компаньон», 27 августа военнослужащего, погибшего на СВО, похоронили в Красновишерске. А этом городе Пермского края простились с местным жителем Алексеем Антипиным, который был убит в зоне спецоперации. Солдата похоронили со всеми воинскими почестями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.