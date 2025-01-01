В Прикамье похоронят погибшего на СВО Андрея Романова
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвы Андрей Романов. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении властей.
Церемония прощания с рядовым Андреем Романовым состоится 30 августа. Она начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида назначена на 11:00.
Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.
Как ранее писал «Новый компаньон», 27 августа военнослужащего, погибшего на СВО, похоронили в Красновишерске. А этом городе Пермского края простились с местным жителем Алексеем Антипиным, который был убит в зоне спецоперации. Солдата похоронили со всеми воинскими почестями.
