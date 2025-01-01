Пермские танцоры-фигуристы впервые вошли в состав сборной России В национальную команду попали Анна Соболева и Матвей Чураков Поделиться Твитнуть

Пермская танцевальная пара фигуристов впервые в истории вошла в состав сборной России. Это Анна Соболева и Матвей Чураков. Об этом сообщает Пермская федерация фигурного катания в своих соцсетях.

Пару тренируют Полина Генсон и Александр Попов.





«Ярким завершением юниорских контрольных прокатов стали выступления танцевальных дуэтов. Впервые в истории пермские танцоры пробились в состав сборной страны. А их уверенные и вдохновляющие прокаты лишь подтвердили: это только начало большого и успешного пути», — добавили в группе региональной федерации фигурного катания.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что врач сборной России по фигурному катанию нашёл работу в ФК «Амкар Пермь». Андрей Антонов является выпускником Пермской медакадемии.





Прежний врач команды «Амкар Пермь» Владимир Елышев оставил пост по взаимной договоренности сторон.

