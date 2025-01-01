Врач сборной России по фигурному катанию нашёл работу в ФК «Амкар Пермь» Андрей Антонов является выпускником Пермской медакадемии Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Врачом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал Андрей Антонов, об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Прежний врач команды Владимир Елышев оставил пост по взаимной договоренности сторон.

Андрей Антонов родился 16 января 1991 года в Перми. Он выпускник Пермской государственной медицинской академии им. Вагнера. За его плечами опыт работы в медицинских командах различных спортивных организаций, включая СДЮШОР «Урал-Грейт Юниор», СДЮШОР казанского хоккейного клуба «Ак Барс», альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник», молодёжной команды тульского хоккейного клуба АКМ, петербургского баскетбольного клуба «Зенит», академии футбольного клуба «Урал», краснодарского баскетбольного клуба «Локо-Кубань», а также национальной сборной России по фигурному катанию.

