Два муниципалитета Пермского края 30 августа отметят дни рождения А село Барда отпразднует юбилей

Константин Долгановский

В субботу, 30 августа, два муниципальных образования Пермского края отпразднуют свои дни рождения.

Так, село Барда отметит 395-летний юбилей. В честь этого события для жителей и гостей подготовлены выставка-продажа изделий ручной работы, различные конкурсы, традиционные народные забавы, спортивные мероприятия и насыщенная концертная программа.

Гремячинск отпразднует 76-ю годовщину. Торжества также посвящены Дню шахтёра. В этот день, как пишет тг-канал «На местах», в городе состоится официальное открытие обновленного стадиона «Горняк», пройдут выступления местных творческих коллективов. Городские музеи будут открыты для посещения, а для детей будет организована специальная развлекательная программа. Завершится праздничный день ярким фейерверком.





