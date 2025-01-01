Фонтан перед пермским Театром-Театром отключат почти на две недели Это связано с проведением массовых мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно приостановит работу фонтан, расположенный в 64-м квартале городской эспланады, возле Пермского академического Театра-Театра, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

В учреждении уточнили, что фонтан отключат с полуночи 31 августа до 8 часов утра 11 сентября. Данная мера связана с проведением таких событий, как «Ночь города» в рамках летнего фестиваля «Город встреч» и Пермский марафон.

Напомним, «Ночь города» состоится 30 августа в 22:00. Главным событием вечера станет выступление группы «Кино», а Пермский марафон запланирован на 6 и 7 сентября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми для удобства горожан и гостей города разработан единый информационный ресурс, посвященный Пермскому марафону. Ресурс включает в себя официальный веб-сайт марафона, группу в VK и канал в Telegram. Все площадки призваны помочь в получении исчерпывающей информации о событии и в решении вопросов, связанных с предстоящим событием.

