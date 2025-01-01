Создан единый информационный ресурс о Пермском марафоне Спортивное событие пройдёт 6 и 7 сентября Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Как сообщили в администрации Перми, для удобства горожан и гостей города разработан единый информационный ресурс, посвященный главному спортивному событию — Пермскому марафону, который пройдёт 6 и 7 сентября.

Ресурс включает в себя официальный веб-сайт марафона, группу в VK и канал в Telegram. Все площадки призваны помочь в получении исчерпывающей информации о событии и в решении вопросов, связанных с предстоящим забегом.

Детали дистанций и трасс, программу, официальные документы, архив фотографий, данные о партнерах, возможности сотрудничества, контакты для связи, а также возможность регистрации (через кнопку «Регистрация» с переходом на сайт RussiaRunning) можно найти на официальном сайте.

Оперативно получать новости и задавать интересующие вопросы можно в VK-сообществе и Telegram-канале марафона.

Добавим, что регистрация на Пермский марафон продолжается. Выбрать подходящую дистанцию и зарегистрироваться можно на платформе RussiaRunning.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.