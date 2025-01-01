Прикамью одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 2,1 млрд рублей Средства предназначены для реализации девяти проектов в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермский край получил одобрение на выделение казначейского инфраструктурного кредита. Региону будет выделено свыше 2,1 млрд руб. для осуществления девяти проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Суммарный объём капиталовложений, учитывая софинансирование, достигнет 3,97 млрд руб.

Ключевыми проектами станут изменение расположения инженерных коммуникаций в связи с возведением путепровода на ул. Строителей; восстановление двух котельных и обновление системы теплоснабжения в Перми; улучшение систем подачи воды в Кировском и Орджоникидзевском районах, а также прокладка водопровода в м/р Гайва; возведение блочно-модульной котельной и обновление тепловых сетей в Березниковском муниципальном округе.

Как отметили в пресс-службе МинЖКХ региона, реализация данных инициатив позволит улучшить качество и повысить надежность тепло- и водоснабжения для 685 тыс. жителей Пермского края.

Срок реализации проектов — с 2025 по 2027 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.