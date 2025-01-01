Турпоток по числу поездок в Пермском крае вырос на 2,7% Количество размещавшихся в гостиницах туристов выросло на 3% Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Пермском крае наблюдается рост туристического потока. Согласно информации, приведённой региональным минтуризма на основе данных Росстата, за первую половину 2025 года общий турпоток составил 765 тыс. человек по числу поездок (+2,7% к АППГ) и 454 тыс. — по числу туристов, останавливавшихся в коллективных средствах размещения (+3% к АППГ).

По прогнозу федерального минэка, число поездок по России по итогам сезона с мая по сентябрь может сложиться на уровне 48 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит +8%. Отмечается, что только в мае и июне туристы совершили по стране 16,5 млн поездок.

В топ регионов по популярности входят Москва, Санкт-Петербург и побережье Чёрного моря. Наиболее активный рост показали Крым, Татарстан, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье разработали пятидневный туристский маршрут, объединивший достопримечательности Чусовского, Лысьвенского, Губахинского и Горнозаводского округов, который претендует на статус национального. Его главной темой стала горнозаводская цивилизация, история и культурные феномены.

