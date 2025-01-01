Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый туристический маршрут в Пермском крае претендует на статус национального Проект «Горнозаводская цивилизация Прикамья» был представлен в Чусовом Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В новом маршруте объединяются достопримечательности четырёх прикамских муниципалитетов — Чусовского, Лысьвенского, Губахинского и Горнозаводского.





Для разработки маршрута пригласили музейного куратора и проектировщика культурных событий Ольгу Сафрошенко и гида по Пермскому краю, кандидата экономических наук Григория Захаренко. Вместе они создали комплексное туристическое предложение, бета-версию которого 26 августа испытали на себе пермские журналисты, сотрудники Министерства по туризму Пермского края и представители туриндустрии.





Генеральная идея проекта заключается в том, чтобы использовать не только природный потенциал четырёх территорий, который и без того востребован; новые содержательные акценты направлены на туристов, интересующихся историей и культурным своеобразием территорий. Главная тема маршрута — горнозаводская цивилизация, её история и культурные феномены.





Полная версия маршрута занимает пять дней с выездом из Перми и инфраструктурным хабом в Чусовом, откуда пройдут радиальные поездки в Губаху, Лысьву и Горнозаводск. Туристы побывают в десяти населённых пунктах, проедут через четыре особо охраняемые природные территории, посетят девять музеев. Особая «фишка» маршрута — возможность побывать на действующих промышленных предприятиях.





Первый день туристы полностью проводят в Перми. В программу входит знакомство с гастрономическими особенностями территории, посещение Пермского краеведческого музея и большая обзорная экскурсия «Пермь промышленная».





Второй день — переезд в Чусовой с остановкой в Успенке, рассказ о Строгановском Прикамье и походе Ермака, знакомство с историей Трифона Вятского. В Чусовом туристы побывают в краеведческом музее и Парке истории реки Чусовой, созданном Леонардом Постниковым рядом со спортивной школой «Огонёк», пройдут по городу с пешеходной экскурсией.





Третий день — поездка в Горнозаводский округ с посещением Пашии и рассказом об истории Архангело-Пашийского завода, подъёмом на гору Колпаки, поездкой в урочище Сараны и экскурсией в Горнозаводский музей.





Четвертый день — большое путешествие на территорию Губахинского муниципального округа: экскурсии к Усьвинским столбам, в Каменный город и музей КУБа, подъём на гору Крестовую.





Пятый день — поездка в Лысьву и Кын, где группа побывает на территории единственного сохранившегося горного завода и прокатится на лодках по Чусовой, чтобы посмотреть на камни-бойцы и послушать историю «железных караванов». В Лысьве участники поездки побывают на экскурсии в музее.





Новый туристический маршрут по горнозаводским территориям претендует на статус национального. Он уже прошёл апробацию в Сколково и заслужил положительные отзывы, в начале сентября он будет представлен в Министерстве по туризму Пермского края. Как сообщил заместитель главы Чусовского муниципального округа по социальной политике Дмитрий Акинфиев, в конце сентября предложение о присвоении маршруту статуса национального должно отправиться в Министерство экономического развития Российской Федерации.





Уже есть и практические результаты: первые поездки организовала туристическая компания «Урал трэвел». Стоимость путёвки с питанием и размещением составила 46-47 тыс. руб. Компания ожидает до пяти поездок в год группами по 40-50 человек.





В настоящее время в Пермском крае есть лишь один туристический маршрут, имеющий статус национального, — «НеобыЧАЙНЫЕ истории»: трёхдневная поездка в Кунгур и на Белую гору с посещением Кунгурской ледяной пещеры и акцентом на истории чаеторговли. По мнению Ольги Сафрошенко, потенциал для внесения в национальный реестр туристических маршрутов имеет также шестидневная поездка в Верхнекамье «Легенды Перми Великой» с посещением Чердыни, Соликамска и Усолья.

