Спикером Добрянской думы в Пермском крае стал бывший полицейский

В думе Добрянского округа сменился председатель. Вместо Антона Палкина депутаты 28 августа избрали бывшего начальника отдела полиции Добрянского района Владислава Куликова.

«В Добрянском округе избран новый председатель Думы. Им стал Владислав Куликов. Его кандидатуру поддержали 20 из 22 присутствующих на заседании депутатов. Решение о новом назначении было принято депутатами думы Добрянского округа сегодня на заседании», — сообщает telegram-канал «На местах».

Владислав Куликов несколько лет занимал должность заместителя начальника отдела полиции Добрянского района. В январе 2015 года он стал руководителем отдела.

По информации канала, возглавивший думу в 2019 году Антон Палкин написал заявление о сложении полномочий. Ранее он работал начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», был депутатом Земского собрания Добрянского района.

