Выбран подрядчик для ремонта сетей водоснабжения в Гремячинске Прикамья

В Прикамье определён подрядчик для выполнения капремонта сетей водоснабжения в Гремячинске за 46,2 млн руб. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», единственным участником торгов стала пермская компания ООО «Стройсеть-Инжиниринг», её заявка была признана соответствующей конкурсной документации.

Напомним, подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работ по обновлению основных ставов на улицах Ленина и Серова и разводящих сетей на улицах Ленина, Серова и Молодёжной в Гремячинске. Работы необходимо завершить до 31 мая 2026 года.

По информации, опубликованной на сайте Checko, «Стройсеть-Инжиниринг» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения с 2016 года. По итогам прошлого года выручка компании составила 402,8 млн руб., чистая прибыль — 34,1 млн руб. Руководителю и владельцу компании также принадлежит московское ООО «Бит-Полимер», занимающееся производством битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

