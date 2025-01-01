Елена Бардукова Ремонт сетей водоснабжения в Гремячинске Пермского края оценили в 46,2 млн рублей Все работы должны быть завершены до конца мая 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен аукцион на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения Гремячинска. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 46,2 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В соответствии с техническим заданием, необходимо провести ремонт основных ставов на улицах Ленина и Серова, а также разводящих сетей на улицах Ленина, Серова и Молодёжная.

Подрядчик должен будет провести проектно-изыскательские работы по капремонту сетей с 10 сентября до 30 ноября 2025 года, строительно-монтажные — с 1 декабря текущего года по 31 мая 2026 года. Источниками финансирования выступают бюджет Пермского края и бюджет Губахинского муниципального округа.

Окончание подачи заявок — 26 августа 2025 года.

