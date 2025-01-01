Жителей Перми попросили воздержаться от съёмки и публикации данных о БПЛА Власти объяснили это профилактикой антитеррористической безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми поручила территориальным органам провести разъяснительную работу с населением о мерах предосторожности для профилактики антитеррористической безопасности. В частности, жителей попросили воздержаться от съёмки пролёта БПЛА над городом, а СМИ — от публикации данных об этом.

Жителям рекомендуют быть бдительными в повседневной жизни, особенно на объектах транспортной инфраструктуры и промышленных предприятиях. Обо всех случаях, вызывающих подозрение необходимо оперативно информировать правоохранительные органы.

Управление по экологии и природопользованию администрации Перми сообщило, что в интересах оперативной работы силовых структур, СМИ просят воздерживаться от публикации данных о местах обнаружения и полётов беспилотников до момента завершения проверок соответствующими службами. Отмечается, что власти работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами региона, и данная мера необходима, чтобы не допустить срыв проводимых мероприятий и дезориентацию населения.

Кроме того, рекомендации опубликовали и районные администрации краевой столицы. Администрация Индустриального района напомнила о действующем на территории региона запрете использования БПЛА, а также обратила внимание, что замеченные над городом беспилотники могут использоваться для совершения террористических актов.

«Беспилотные воздушные суда могут быть оборудованы средствами фото-, видеофиксации и использоваться, в том числе, для планирования совершения террористического акта. Жителям Перми необходимо проявлять бдительность и обеспечить своевременное информирование правоохранительных органов города о выявленных фактах незаконного использования БВС. Не допускается осуществление фото- и видеофиксации пролёта беспилотных воздушных судов, а также публикация информации в СМИ о выявлении (пролёте) БВС», — добавили в мэрии.

Ранее в краевом минтербезе рассказали, что 28 августа в Кировском районе Перми проводились запланированные учения минобороны. Жителей просили сохранять спокойствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.