Алёна Бронникова Жители Перми заметили над Закамском беспилотник Власти прокомментировали информацию

Константин Долгановский

Жители Кировского района Перми 28 августа заметили в небе летящий самолёт, похожий на беспилотник. Фотографию очевидцы опубликовали в соцсетях. Так, опубликованный снимок в telegram-канале «ЧП Пермь» сопровождался комментарием: «Самолёт, похожий на БПЛА, летает в Закамске. Просто самолёт, просто летает. Без паники».

«Новый компаньон» обратился за подробной информацией к краевому правительству. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на территории района, где был замечен БПЛА, проходят плановые учения, и обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

«Сегодня в Перми на территории Кировского района проводятся запланированные учения Минобороны. Просим сохранять спокойствие, учения запланированы, угрозы безопасности для населения нет», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее бдительные пермяки заметили в небе над Пермью подозрительный летательный объект. В соцсетях появились фото и видео, сделанные в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. В минтербезе тогда тоже пояснили, что поводов для волнений нет — объект является легкомоторным спортивным самолётом, и его полёт был согласован с Росавиацией.

