Власти объяснили появление в небе над Пермью напугавшего горожан самолёта

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило сайту perm.aif.ru о причинах появления воздушного судна, обеспокоившего население Перми.

Речь идёт о летательном аппарате, замеченном в небе над региональным центром 24 августа. Некоторые пермские telegram-каналы опубликовали видео- и фотоматериалы, сделанные в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. Местные жители сообщали, что в небе был замечен подозрительный летательный объект, совершавший круговой облёт территории.

В минтербезе рассказали, что это был легкомоторный спортивный самолёт, и его полёт был согласован с Росавиацией. В ведомстве заверили, что у жителей города не было никаких оснований для волнений.

Напомним, 12 августа пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края распространила сообщение о введении режима беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах». Пермяков просили быть внимательными и не поддаваться панике.

