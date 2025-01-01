Власти объяснили появление в небе над Пермью напугавшего горожан самолёта
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило сайту perm.aif.ru о причинах появления воздушного судна, обеспокоившего население Перми.
Речь идёт о летательном аппарате, замеченном в небе над региональным центром 24 августа. Некоторые пермские telegram-каналы опубликовали видео- и фотоматериалы, сделанные в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. Местные жители сообщали, что в небе был замечен подозрительный летательный объект, совершавший круговой облёт территории.
В минтербезе рассказали, что это был легкомоторный спортивный самолёт, и его полёт был согласован с Росавиацией. В ведомстве заверили, что у жителей города не было никаких оснований для волнений.
Напомним, 12 августа пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края распространила сообщение о введении режима беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах». Пермяков просили быть внимательными и не поддаваться панике.
