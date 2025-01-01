У «Кристалла» в Перми установили арт-объект в виде медведя с мячами Он приурочен к баскетбольному форуму «Экспо Баскет» Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

У молодёжного центра «Кристалл» в Перми установили арт-объект в виде медведя, внутри которого находятся 1 632 мяча. Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в течение года мячи из композиции будут отданы образовательным учреждениям, которые участвуют в школьной баскетбольной лиге «КЭс баскет».

«Экспонат установлен у молодёжного центра «Кристалл», где уже завтра стартует главный баскетбольный форум страны «Экспо Баскет», — добавили в ведомстве.





Напомним, 29 и 30 августа 2025 года Пермь станет площадкой для девятой конференции , посвящённой развитию баскетбольной индустрии в стране. «Экспо Баскет-2025. Баскетбольный бизнес России» соберёт свыше 300 экспертов, а лучшие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований, маркетологи и спонсоры поделятся своими знаниями с участниками. Ожидается, что в конференции примут участие около 30 спикеров, включая зарубежных гостей, а общее число посетителей превысит 500 человек.

