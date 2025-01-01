В Пермь приедет министр спорта России Михаил Дегтярёв Он примет участие в заседании Совета по развитию баскетбола Поделиться Твитнуть

29 и 30 августа 2025 года Пермь станет площадкой для девятой конференции, посвящённой развитию баскетбольной индустрии в стране. Мероприятие под названием «Экспо Баскет — 2025. Баскетбольный бизнес России» соберёт свыше 300 экспертов, а лучшие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований, маркетологи и спонсоры поделятся своими знаниями с участниками. Ожидается, что в конференции примут участие около 30 спикеров, включая зарубежных гостей, а общее число посетителей превысит 500 человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В первый день «Экспо Баскет» помимо лекций и тренингов, состоится заседание Совета по развитию баскетбола «Баскетбол 2030: от региональных проектов к национальным победам», в котором примут участие министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

30 августа конференция будет открыта для всех желающих. Приглашенные спикеры расскажут о роли родителей в спортивной карьере, психологическом сопровождении в спортивной подготовке, профилактике травм и других важных аспектах. Мероприятие начнется в 10:00 в молодежном центре «Кристалл».

