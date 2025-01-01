В сентябре вырастет количество рейсов из Перми в Анталью Azur air вводит дополнительные перелёты по воскресеньям Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией Azur air

Осенью пермяки смогут чаще летать в Анталью. Авиакомпания Azur air объявила о введении с 7 сентября дополнительного рейса по воскресеньям. Частота полётов в неделю по данному маршруту вырастет до четырёх.

Перелёты по воскресеньям будут выполняться на самолётах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономкласса. Общее количество кресел вырастет более чем на 40% — сейчас в Анталью из Перми летают Boeing 757-200, рассчитанные на 238 пассажиров.

Перевозчик также заявил о запуске в Анталью дополнительных рейсов из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы и Челябинска.

По данным сайта пермского аэропорта, расширенная полётная программа Azur air запланирована до 19 октября. В данный момент авиакомпания по маршруту «Пермь—Анталья» совершает перелёты по четвергам, пятницам и субботам до 25 октября. Кроме того, в Турцию из Перми можно улететь самолётами авиакомпаний Pegasus Airlines, Ural Airlines и «Южный ветер».

Ранее стало известно, что Azur air запланировала программу из Перми в индийский штат Гоа. Первый вылет состоится 12 ноября 2025 года.

