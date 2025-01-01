В расписании пермского аэропорта появились рейсы на Гоа Первый вылет назначен на 12 ноября Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Air добавила в расписание пермского аэропорта Большое Савино рейсы в индийский штат Гоа. Запуск полётной программы запланирован на 12 ноября 2025 года. Она продлится до 18 марта 2026 года.

Вылеты из Перми будут осуществляться по средам и воскресеньям. В ноябре планируется два вылета, в каждый из зимних месяцев — по три, в марте — два перелёта. Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing 757. Ориентировочное время полёта составит семь часов.

Ранее на сайте Tourvisor появилась информация, что туры из Перми в Гоа будут рассчитаны на 11 ночей и 10 дней. Минимальная стоимость путёвки начинается от 89 тыс. руб. за чел. с проживанием в гостевом доме. «Пятизвёздочный» отель обойдётся дороже — от 144 до 638 тыс. руб. за чел.

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