Прямые рейсы из Перми в Гоа возобновятся в ноябре Частота рейсов — 2-3 раза в месяц Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С ноября этого года путешественники из Перми смогут напрямую улететь в индийский курортный штат Гоа. Такие данные опубликованы на сайте по поиску туров Tourvisor.

Первый вылет из краевой столицы в Гоа запланирован на 12 ноября. Чартерный рейс будет выполнять авиакомпания Azur Air, время в пути — около семи часов.





Туры рассчитаны на 11 ночей и 10 дней. Минимальная стоимость путёвки начинается от 89 тыс. руб. за чел. с проживанием в гостевом доме. «Пятизвёздочный» отель обойдётся дороже — от 144 до 638 тыс. руб. за чел.





Полётная программа по маршруту продлится до марта следующего года. Частота рейсов составит два раза в месяц, но в декабре этого года увеличится до трёх.





Ранее «Новый компаньон» писал, что с 8 ноября 2025 года также возобновляются рейсы из Перми в Таиланд . Они продлятся до 1 мая 2026 года. Планируется, что частота полётов составит один раз в 12 дней. Стоимость путёвки с включёнными завтраками начинается от 97 тыс. руб. с человека.

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