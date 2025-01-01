Почти половина пермяков против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов Менее четверти не согласны с этим предложением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию SuperJob, 47% жителей Перми не одобряют приём на работу в государственные органы и госкомпании граждан, ранее уехавших из страны, а затем вернувшихся. Большинство поддерживающих данную позицию, ссылаются на утрату доверия к таким лицам. Некоторые респонденты выражают сомнения в мотивах возвращения, считая таких людей ненадежными.

Только 23% опрошенных не согласны с этим предложением, а 30% не смогли выразить определённое мнение. Сторонники противоположной точки зрения подчеркивают, что квалифицированные специалисты должны иметь возможность работать на благо государства, независимо от факта временного пребывания за границей. Подчеркивается, что свобода передвижения — неотъемлемое право граждан.

Опрос выявил различия во мнениях в зависимости от пола и возраста. Среди мужчин, поддерживающих ограничения в отношении релокантов, оказалось 55%, в то время как среди женщин этот показатель составил 40%. Женщины чаще затруднялись с ответом. Молодые люди до 35 лет проявляют наименьшую поддержку ограничений (36%), тогда как среди респондентов старше 45 лет этот показатель достигает 61%.

Поддержка идеи об ограничении трудоустройства релокантов растёт с увеличением дохода респондентов. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб., инициативу поддержали 40%, а среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. — 52%.

Напомним, предложение не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

