Власти Перми в сентябре выставят на торги 22 участка под ИЖС Всего планируют реализовать 27 участков

фото: pxhere

По информации департамента земельных отношений администрации Перми, на торгах, которые пройдут 4, 11, 12, 18 и 25 сентября, будет выставлено 27 земельных участков общей площадью 29,1 тыс. кв. м, 22 из них — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Большая часть участков, предназначенных под ИЖС, расположена в Орджоникидзевском, Ленинском и Свердловском районах. Помимо этого, под ИЖС предлагается взять в аренду и собственность земли в Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах. Площадь предлагаемых участков варьируется от 450 до 1999 кв. м.





Кроме того, три участка в Индустриальном и Орджоникидзевском районах предлагаются для строительства складов. Ещё один участок в Дзержинском районе предназначен для размещения автомойки, а земля по ш. Космонавтов, 27в предлагается в аренду для возведения спортивной площадки.





Детальная информация об аукционах доступна на официальном веб-сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка», а также на специализированном сайте, посвящённом торгам.

