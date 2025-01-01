В Пермь прибыли 193 школьника из Северодонецка Поделиться Твитнуть

Из Северодонецка (ЛНР) в Пермь прибыли 193 школьника. Для них на базе одного из загородных лагерей организована тематическая смена «Легенды уральских мастеров». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Она продлится месяц.

Напомним, три года назад между правительством Пермского края и администрацией Северодонецка было заключено соглашение о сотрудничестве. За это время уже около полутора тысяч детей посетили Пермский край.

Кроме того, в ЛНР Пермский край посылает врачей, строителей и других специалистов. В Северодонецке пермяками построено 8 газовых котельных, обеспечивающих теплом социальные объекты, отремонтировано 27 объектов общественной и жилищной инфраструктуры, строится 4 многоквартирных дома. Закуплены и доставлены в город 48 единиц техники, обновлены памятники, оказано содействие в обустройстве школ и МФЦ.

