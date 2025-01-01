Власти Пермского округа решили ввести туристический сбор с 2026 года За три года он принесёт в казну 13 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Пермского муниципального округа приняли в первом чтении решение о введении в территории туристического сбора с 1 января 2026 года. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Плательщиками данного сбора станут юридические и физические лица (включая индивидуальных предпринимателей), предоставляющие услуги краткосрочного проживания в различных объектах размещения, таких как гостиницы, отели, хостелы и другие подобные заведения. Величина сбора будет равна 1% от цены за проживание.

Предполагается, что в течение следующих трёх лет турсбор обеспечит дополнительные поступления в местный бюджет в размере свыше 13 млн руб.

По словам председателя думы Пермского округа Дмитрия Гордиенко, средства, полученные от этого сбора, будут направлены на развитие и поддержание туристической инфраструктуры. Планируется улучшить состояние туристических зон и продолжить организацию мероприятий, призванных привлекать больше туристов. Важным аспектом является также оказание поддержки предпринимателям в процессе создания объектов туристической инфраструктуры.

