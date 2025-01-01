В Прикамье простятся с погибшим на СВО 23-летним Александром Шахбазяном Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В зоне специальной военной операции на Украине 5 мая 2025 года погиб житель Верещагинского округа Пермского края Александр Шахбазян. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования братьям Вячеславу и Антону, сестре Марине, опекунам Вере Ивановне и Николаю Дмитриевичу Найдановым, матери Гаянэ Мишаевне и другим близким военнослужащего.

Александр Шахбазян родился 19 июля 2001 года в Верещагино и рос в опекунской семье. После окончания девяти классов Кукетской школы, он продолжил обучение в Верещагинском многопрофильном техникуме, осваивая профессию слесаря. Трудился в строительстве.

Прощание с Александром состоится 28 августа с 18:00 по адресу: Верещагино, ул. Комсомольская, 10, а также 29 августа с 11:00 во Дворце досуга по ул. Железнодорожной, 16. В 11:30 будет проведён траурный митинг, в 12:00 — отпевание в Феодоровском храме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье простились с участником СВО Алексеем Антипиным. Его похоронили с воинскими почестями в Красновишерске.

